06:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Король Испании посетил раздевалку "Реала" и поздравил команду с победой в Лиге чемпионов

Король Испании Хуан Карлос I де Бурбон после финального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" (1:4) посетил раздевалку мадридской команды. Он поздравил игроков, тренерский штаб и персонал с победой в турнире.

"Реал" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог выиграть турнир два года подряд. Мадридцы стали победителями Кубка чемпионов/Лиги чемпионов в 12-й раз. "Реал" победил во всех своих шести финалах Лиги чемпионов.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"

 
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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