Корантен Толиссо: "Это самое большое разочарование в моей карьере"

Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо выразил разочарование вылетом команды из полуфинала Лиги чемпионов. Мюнхенцы сыграли вничью с "Реалом" (2:2) на выезде в ответной встрече, а в первой уступили дома – 1:2.

– Это самое большое разочарование в моей карьере, – цитирует AFP Толиссо. – Мы здорово играли, но сказались отдельные нюансы. "Бавария" провела выдающийся первый тайм, у нас было много моментов. Мы очень разочарованы, но должны двигаться вперед и думать о Кубке Германии. Потом будет чемпионат мира. Думаю, там со сборной Франции я смогу пройти очень далеко.