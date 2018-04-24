Константинос Манолас: "Рома" не собирается держать Салаха персонально"

Защитник "Ромы" Константинос Манолас заявил, что его команда не будет уделять особое внимание лидеру атак "Ливерпуля" Мохамеду Салаху в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Римляне рассчитывают выиграть за счет командной работы.

- Не собираемся держать Салаха персонально, - цитирует пресс-служба УЕФА Маноласа. - "Барселону" с Месси мы остановили благодаря командной работе. Значит, и Салаха можем остановить так же. Легко не будет, но мы готовы.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.