Константинос Манолас: "Рома" должна была играть в финале Лиги чемпионов"

Защитник "Ромы" Константинос Манолас заявил, что римляне должны были попасть в финал прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. По его мнению, в полуфинальном матче с "Ливерпулем" не назначили два одиннадцатиметровых удара.

- Мы были очень близки, - приводит Football Italia слова Маноласа. - Мы проиграли первую игру в Ливерпуле, а затем совершили камбек. Не было двух пенальти, не дали красную карточку "Ливерпулю". Вот почему мы не дошли до финала.

"Рома" выступает в группе G. Ее соперниками являются "Реал", ЦСКА и "Виктория" Пльзень.

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