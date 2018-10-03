Константин Рауш: "Локомотиву" будет непросто в игре с "Шальке", но шансы есть всегда"

Защитник сборной России Константин Рауш считает, что "Локомотиву" будет непросто в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке". По его мнению, Джефферсон Фарфан, игравший ранее за гельзенкирхенцев, подскажет красно-зеленым, как выиграть.

– "Локомотиву" будет непросто в игре с "Шальке", но шансы есть всегда, – цитируют "Известия" Рауша. – Каждый может обыграть каждого. Думаю, больше информации вам может дать полузащитник "Локо" Джефферсон Фарфан. Он долго играл за "Шальке", многое знает про этот клуб. Эта информация может помочь "железнодорожникам".

"Локомотив" – "Шальке": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 3 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)