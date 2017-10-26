Константин Кучаев: "В Лиге чемпионов для ЦСКА еще не все потеряно"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев отметил, что команда еще надеется выйти из группы Лиги чемпионов. Также он подчеркнул, что не считает себя игроком основного состава армейцев.

- Нам, молодым футболистам, нужно многое доказывать, - приводит Bobsoccer слова Кучаева. - Пока нам дают слишком много авансов, и полноценным игроком стартового состава я себя, конечно же, не считаю. Когда идет игра, никто не разделяет игроков на опытных и молодых. Если партнер открыт и находится в хорошей позиции, ему обязательно дают передачу. Наши ветераны всегда помогут и подстрахуют. Вообще, в нашей команде много качественных игроков.

Момент в матче с "Зенитом"? Сначала я не ожидал, что мяч отскочит в мою сторону. Когда это произошло, к сожалению, не удалось его хорошо обработать, и мяч отлетел в сторону от ворот. Мой гол в ворота Де Хеа? Первое время мне действительно о нем часто напоминали, но сейчас, кажется, подзабыли. Я и сам уже о нем не вспоминаю – та игра против "МЮ" в прошлом. Моя первостепенная задача – как можно чаще помогать команде. Мы все думаем о первом месте в чемпионате России и о выходе из группы в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов для ЦСКА еще ничего не потеряно. Поедем в Швейцарию на матч с "Базелем" с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы.