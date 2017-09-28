Константин Кучаев: "Смотрелись с "МЮ" на равных"

Нападающий ЦСКА Константин Кучаев признался, что не испытал особой радости после гола в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:4). Он вышел на поле при счете 0:4.

– Это мой первый гол за ЦСКА, но особой радости нет, потому что поражение очень досадное, не по делу, – подчеркнул Кучаев. – Смотрелись с "МЮ" на равных, но не реализовали шансы, а соперник забил целых четыре. Я когда отличился, думал только том, чтобы скорее доставить мяч на центр. Ждать ли теперь, что выйду в старте? Буду стараться на тренировках, а решать тренеру. Надеюсь, этот гол поможет. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"