Константин Кучаев: "После матча с "МЮ" в раздевалке было немного стеба, но это нормально"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью официальному сайту армейцев после матча Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4) отметил, что не испытывает эмоций после своего дебютного гола за столичную команду. Футболист отметил, что в раздевалке одноклубники немного подшутили над его голом.

– Игра получилась тяжелой, – сказал Кучаев. – В первые 30 минут было много ошибок, из-за которых пропустили три гола. Вернуться в игру было сложно, но мы старались переломить ход матча, создавали моменты. К сожалению, не удалось их реализовать.

– Класс "Манчестер Юнайтед" ощущался?

– В первом тайме было видно, что у них очень быстро ходит мяч, они хорошо открываются, не боятся принимать мяч даже около своей штрафной, делать рискованные передачи.

– За счет чего собирались играть с "МЮ" на равных?

– Мы выходили играть на победу, поскольку играли дома при поддержке трибун. У нас не получилось реализовать свои моменты, а соперник смог это сделать.

– Каковы твои эмоции после гола в ворота де Хеа?

– Каких-то больших эмоций не испытываю, поскольку проиграли 1:4. Хорошо, что получилось забить. Надеюсь, удастся продолжить в том же духе.

– Показалось, что ты видел, куда бил...

– Я решил открыться за спину защитникам. Большая заслуга Сани Головина, который сделал хороший пас "черпаком", мне оставалось просто ударить по воротам.

– Ребята не шутили в раздевалке, что после таких голов можно карьеру заканчивать?

– Немного стеба было, но это нормально (улыбается).

– Впереди много матчей, и видно, что тренеры доверяют молодежи...

– Мы на каждой тренировке работаем, выкладываемся на полную, стараемся прибавлять. Надеюсь, что нам будут больше доверять, и мы будем больше помогать команде.

– "Бенфика" разгромно уступила. Как это влияет на ситуацию в группе?

– Даже после поражения шансы у нас есть. В следующих играх постараемся не подвести болельщиков и победить.