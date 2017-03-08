Константин Кучаев: "Недоволен тем, что ЦСКА дошел лишь до четвертьфинала"

Полузащитник юношеской команды ЦСКА Константин Кучаев подчеркнул, что в матче 1/4 финала юношеской лиги УЕФА против "Бенфики" (0:2) команде не хватало обостряющего паса. По словам Кучаева, ЦСКА неплохо смотрелся на фоне соперника.

– Думаю, нам не хватило агрессии в атаке, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Кучаева. – Мы неплохо держали мяч, переходили из обороны в середину поля тоже неплохо. Но не хватило обостряющего паса, чтобы выйти к вратарю соперника и хотя бы опасно пробить по воротам. Я не особо доволен, что дошли лишь до четвертьфинала, хотелось большего, тем более мы неплохо смотрелись на фоне "Бенфики". Но результат обернулся к нам не лицом, а другой стороной.