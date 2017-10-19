Константин Кучаев: "ЦСКА было тяжело, потому что "Базель" забил и сел"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2) отметил, что главный тренер Виктор Гончаренко просил его играть вперед, обострять и брать игру на себя. Хавбек также добавил, что армейцам было тяжело после того, как швейцары забили и сели в оборону.

– Было тяжело, потому что "Базель" забил и сел, и нам пришлось отыгрываться, – сказал во флеш-интервью Кучаев. – Когда я выходил на замену, тренер просил меня играть вперед, обострять и брать игру на себя.

Я никогда не играл на таком уровне, поэтому мне нелегко в таких матчах. Сравнивать уровень Лиги чемпионов и Юношеской лиги УЕФА тяжело, потому что в юношеском футболе возраст одинаковой, выделяются те, кто обладает лучшими игровыми качествами, а здесь нужно больше опыта в таких серьезных матчах