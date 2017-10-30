Константин Кучаев: "Базель" хорошо выступает на контратаках, но в позиционной игре не так силен"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" подчеркнул, что команда провела работу над ошибками, передает из Швейцарии спецкор "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. По словам хавбека, армейцы внесли корректировки в игру после предыдущей встречи (0:2).

– Есть понимание, почему у ЦСКА очень мало получилось в первой игре с "Базелем"?

– Мы разобрали прошлую игру, сделали работу над ошибками. Постараемся их совершать как можно меньше. Мы сделали корректировки.

– Что отметили для себя после первой игры со швейцарцами?

– Они показывают себя в быстрых атаках. У них скоростные нападающие, которые хорошо открываются за спинами наших защитников. А вот в позиционной атаке они показали себя не так сильно.

ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблицы группы А, имея в активе три очка. Армейцы обыграли на выезде "Бенфику", а также дома уступили "Манчестер Юнайтед" и "Базелю".

Напомним, что матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Базель" – ЦСКА состоится завтра, 31 октября. Начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.