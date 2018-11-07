Консейсау - о матче с "Локо": "В таких условиях лучше не играть в футбол"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Локомотива" (4:1) отметил, что на стадионе "Драгау" было очень тяжелое поле. По его словам, в таких условиях лучше не играть в футбол.

- Можно сказать, что этот матч был идеальным для "Порту"?

- В каждой игре можно что-то сделать лучше, что-то исправить. "Локомотив" тоже создавал нам проблемы. В начале второго тайма дважды угрожал нашим воротам. У нас возникали некоторые проблемы в коммуникации между защитниками. Поэтому соперник иногда довольно легко выбегал в атаку. Но в целом выступление "Порту" мне понравилось. Поле очень тяжелое, в таких условиях лучше не играть в футбол.

- Вы не первый раз говорите о проблемах в обороне.

- Да, в некоторые моменты матча баланс между нападением и атакой терялся. Такое случалось и в матче с "Локо" в Москве. В то же время в двух последних играх чемпионата мы практически ничего не дали создать соперникам. (Юлия Яковлева)