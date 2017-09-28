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11:49 | Футбол — Лига чемпионов

Комментатор ESPN: "У Игнашевича и Березуцких устали и ноги, и умы"


 
Вчера. Москва. ЦСКА - &quot;Манчестер Юнайтед&quot; - 1:4. Игорь АКИНФЕЕВ не раз спасал свою команду, несмотря на четыре пропущенных мяча.Джон Брэдли: "Без Акинфеева ЦСКА пропустил бы десять"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в интервью "СЭ" раскритикова игру в обороне ЦСКА в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед"​ (4:1).

– Предполагал, что "Юнайтед" обыграет ЦСКА, – начал Брэдли. – Но чтоб так крупно... Впрочем, я не удивлен – оборона армейцев играла преступно.

– Подобные ошибки не в первый раз в сезоне.

– У Игнашевича и Березуцких устали и ноги, и умы. Они были потрясающими футболистами, я восхищаюсь их насыщенной карьерой, но очевидно, что они не могут выдерживать взрывной темп "Манчестер Юнайтед". И даже в играх чемпионата России проявляются подобные вещи. Проблема заключается в том, что играть больше некому. Есть, конечно, Васин, но одного мало, да и он ненадежен. (Гоша ЧЕРНОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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