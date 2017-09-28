Комментатор ESPN назвал причину травм в "Спартаке"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в интервью "СЭ" подвел итоги встречи "Спартак" - "Ливерпуль" (1:1) и назвал возможную причину эпидемии травм у красно-белых.

– Вы уже упомянули о том, что "Спартаку" не хватало многих игроков. Может, вы знаете причины эпидемии травм?

– Невезение. Не думаю, что за этим стоят тренеры "Спартака", как пишут в российской прессе. Вряд ли они что-то существенно меняли в подготовке. Даже Промес сломался – я думал, он сделан из железа.

– Два очка после двух матчей – нормально для "Спартака"?

– Пока да, но очень многое зависит от матчей с "Севильей". Если красно-белые проиграют в домашней встрече в следующем туре, то окажутся в беде. А "Ливерпуль" обязан набирать шесть очков в играх с "Марибором" и выходить из группы. (Гоша ЧЕРНОВ)