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14:52 | Футбол — Лига чемпионов

Комментатор ESPN назвал причину травм в "Спартаке"

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Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в интервью "СЭ" подвел итоги встречи "Спартак" - "Ливерпуль" (1:1) и назвал возможную причину эпидемии травм у красно-белых.

 
Вчера. Москва. ЦСКА - &quot;Манчестер Юнайтед&quot; - 1:4. Игорь АКИНФЕЕВ не раз спасал свою команду, несмотря на четыре пропущенных мяча.Джон Брэдли: "Без Акинфеева ЦСКА пропустил бы десять"

– Вы уже упомянули о том, что "Спартаку" не хватало многих игроков. Может, вы знаете причины эпидемии травм?

– Невезение. Не думаю, что за этим стоят тренеры "Спартака", как пишут в российской прессе. Вряд ли они что-то существенно меняли в подготовке. Даже Промес сломался – я думал, он сделан из железа.

– Два очка после двух матчей – нормально для "Спартака"?

– Пока да, но очень многое зависит от матчей с "Севильей". Если красно-белые проиграют в домашней встрече в следующем туре, то окажутся в беде. А "Ливерпуль" обязан набирать шесть очков в играх с "Марибором" и выходить из группы. (Гоша ЧЕРНОВ)

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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otradny

Уволили китайца-вот тебе и проблемы,+тренер по физподготовке некомпетентен

15:19

tarkys

Невезение, возможно, но оно такое дикое, это как споткнулся и подняться не можешь и снова падаешь и падаешь семь раз подряд, второе - заколдовали, такая мысль мелькала, ну и третье напрочь проваленная подготовка, доверенная непрофессионалу, т.е. ошибка Карреры.

15:09