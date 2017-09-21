Комбаров в матче с "Ливерпулем" будет бить, а не навешивать

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров откликнулся на просьбу одного из болельщиков и пообещал, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" он постарается вместо навесов чаще бить по воротам. Просьба фаната в Инстаграме звучала так: "Дмитрий, зачем постоянно навешиваешь? Сместись в центр и хлопни, ты же это умеешь. С "Ливером" попробуй!".

"Хорошо", - ответил Комбаров.

Напомним, что матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится в Москве 26 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.