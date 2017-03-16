00:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Команда Гвардьолы впервые вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов

0
0
0
0
3

"Манчестер Сити", уступивший "Монако" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3), стал первой командой Хосепа Гвардьолы, которая не смогла добраться до 1/4 финала главного клубного турнира Европы.

Ранее команды под руководством испанского специалиста дважды выигрывали Лигу чемпионов ("Барселона" в 2009 и 2011 годах) и четырежды выбывали из борьбы в полуфиналах ("Барселона" в 2010-м и "Бавария" в 2014, 2015 и 2016 годах).

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

тренеришка!!))

00:46

sprut73

Агуэро дерево

00:45

hottie

С децтва за Манаку)

00:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ