Команда Гвардьолы впервые вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Манчестер Сити", уступивший "Монако" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3), стал первой командой Хосепа Гвардьолы, которая не смогла добраться до 1/4 финала главного клубного турнира Европы.

Ранее команды под руководством испанского специалиста дважды выигрывали Лигу чемпионов ("Барселона" в 2009 и 2011 годах) и четырежды выбывали из борьбы в полуфиналах ("Барселона" в 2010-м и "Бавария" в 2014, 2015 и 2016 годах).