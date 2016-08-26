Колосков призвал опротестовать реформу еврокубков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Россия должна опротестовать реформу футбольных еврокубков. По его словам, нельзя позволять обижать себя. Сегодня УЕФА принял ряд поправок по изменению принципов отбора в еврокубковые турниры на сезоны-2018/19, -2019/20 и -2020/21. По новым правилам по четыре сильнейших клуба из четырех ассоциаций с самым высоким рейтингом будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов.

– России надо протестовать, – цитирует "Р-Спорт" Колосков. – Надо отстаивать свои интересы. Но как? Там же нет нашего представителя в исполкоме УЕФА. Некому отстаивать интересы РФС. Ведь в конечном итоге именно исполком будет принимать окончательное решение. Сейчас это просто рекомендации комитета. Есть (глава РФС) Виталий Мутко. Он член исполкома ФИФА, но по регламенту имеет право там присутствовать. Пусть не голосовать, но можно выступить с аргументацией. Не только ему, но и всем, кого обидели. Поехать, стукнуть кулаком и так далее. Это надо сделать обязательно. Нельзя позволять себя обижать.

Был Платини с его авторитетом, который умел убедить и лиги, и клубы – особенно своего друга (Карла-Хайнца) Румменигге, который там основной возмутитель, – что этого не надо делать. Надо сохранять целостность и единство УЕФА. Он выступал на сессии Европарламента, был в Еврокомиссии. И везде отстаивал интересы УЕФА и единство УЕФА. Ему это удалось сделать. Теперь Платини нет, и они вернулись к старому – шантажу. Это чистой воды шантаж.