Колосков не видит проблем с посещением российскими фанатами финала Лиги чемпионов в Киеве

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков не видит никаких проблем в посещении российскими болельщиками финала Лиги чемпионов в Киеве. Ранее появилась информация, что финал самого престижного клубного турнира Европы в сезоне-2017/18 пройдет в Киеве.

- Ничего страшного не будет. Бывали и похуже ситуации, - приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. - Были тяжелые отношения с Турцией. Если наши болельщики будут вести себя нормально, лояльно и не будут лезть на рожон, Киев тоже не заинтересован в скандалах. - Решение по части рекомендаций за МИД, не за РФС, но никакого риска, я думаю, нет, они умеют обеспечивать безопасность.

Порошенко объявил, что финал Лиги чемпионов-2018 пройдет в Киеве