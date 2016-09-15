11:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Колосков не видит проблем с посещением российскими фанатами финала Лиги чемпионов в Киеве

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков не видит никаких проблем в посещении российскими болельщиками финала Лиги чемпионов в Киеве. Ранее появилась информация, что финал самого престижного клубного турнира Европы в сезоне-2017/18 пройдет в Киеве.

- Ничего страшного не будет. Бывали и похуже ситуации, - приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. - Были тяжелые отношения с Турцией. Если наши болельщики будут вести себя нормально, лояльно и не будут лезть на рожон, Киев тоже не заинтересован в скандалах. - Решение по части рекомендаций за МИД, не за РФС, но никакого риска, я думаю, нет, они умеют обеспечивать безопасность.

Порошенко объявил, что финал Лиги чемпионов-2018 пройдет в Киеве 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160915/1080515197.html

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