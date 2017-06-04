Количество пострадавших в результате давки в Турине возросло до 600 человек

Стали известны новые подробности инцидента в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" (1:4). По информации Football Italia, количество пострадавших возросло до 6000 человек. Болельщики "Старой синьоры" пострадали в давке на площади Сан-Карло, а также после падения на стекло – многие обратились за помощью к врачам из-за порезов. Кроме того, ранее сообщалось о пропаже трехлетнего ребенка.

Напомним, что после третьего гола мадридцев в толпе взорвалась петарда, что привело к панике среди собравшихся, которые приняли это за взрыв бомбы.