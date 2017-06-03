Кокорин посетит финал Лиги чемпионов

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме опубликовал фотографию рядом со стадионом в Кардиффе. Напомним, что на арене сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом".
Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" состоится сегодня, 3 июня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
йа оршавен
ну слава богу!
21:06
mr_Jones
Только и понтуется вечно!
20:47
Плут
А нахер ты нужен тому финалу? "Шампунь" там будет подороже и камрада Мамаева побухать в инстаграмме, будет не хватать.
20:42
Gluhoy zapas
Там просто паб неплохой рядом со стадионом с самым дорогим виски в британии
20:37