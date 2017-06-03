20:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кокорин посетит финал Лиги чемпионов

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме опубликовал фотографию рядом со стадионом в Кардиффе. Напомним, что на арене сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом".

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" состоится сегодня, 3 июня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 

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Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Июн 3 2017 в 10:03 PDT

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КОММЕНТАРИИ (4)
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йа оршавен

ну слава богу!

21:06

mr_Jones

Только и понтуется вечно!

20:47

Плут

А нахер ты нужен тому финалу? "Шампунь" там будет подороже и камрада Мамаева побухать в инстаграмме, будет не хватать.

20:42

Gluhoy zapas

Там просто паб неплохой рядом со стадионом с самым дорогим виски в британии

20:37