Кокорин посетит финал Лиги чемпионов

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме опубликовал фотографию рядом со стадионом в Кардиффе. Напомним, что на арене сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом".

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" состоится сегодня, 3 июня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.