Коке: "Ростов" заслужил играть в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Атлетико" Коке после победы над "Ростовом" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что российский клуб стал для мадридцев непростым соперником. По словам хавбека, ростовчане заслужили играть в самом престижном клубном европейском турнире.

- Если "Ростов" играет в Лиге чемпионов, значит, он это заслужил, - приводит Marca слова Коке. - Они стали для нас сложным соперником. В этом сезоне "Атлетико" имеет более вариативную атаку. В прошлом году у нас было немало возможностей, но сейчас их стало больше.