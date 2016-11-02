08:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Коке: "Ростов" заслужил играть в Лиге чемпионов"

0
0
0

Полузащитник "Атлетико" Коке после победы над "Ростовом" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что российский клуб стал для мадридцев непростым соперником. По словам хавбека, ростовчане заслужили играть в самом престижном клубном европейском турнире.

- Если "Ростов" играет в Лиге чемпионов, значит, он это заслужил, - приводит Marca слова Коке. - Они стали для нас сложным соперником. В этом сезоне "Атлетико" имеет более вариативную атаку. В прошлом году у нас было немало возможностей, но сейчас их стало больше.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ