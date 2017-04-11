16:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Коке: "Изменения пошли "Атлетико" на пользу"

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Полузащитник "Атлетико" Коке считает, что изменения, произошедшие в межсезонье, пошли команде на пользу. Завтра мадридскому коллективу предстоит сыграть с "Лестером" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мне кажется, изменения пошли нам на пользу, а новички пришлись ко двору, - цитирует пресс-служба УЕФА Коке. - Благодаря им у нас появились варианты в атаке и мы в целом стали играть разнообразнее. Любой, кто выходит на поле, может закрыть несколько позиций, и это дает нам преимущество.

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/10745

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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