Коке: "Изменения пошли "Атлетико" на пользу"

Полузащитник "Атлетико" Коке считает, что изменения, произошедшие в межсезонье, пошли команде на пользу. Завтра мадридскому коллективу предстоит сыграть с "Лестером" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мне кажется, изменения пошли нам на пользу, а новички пришлись ко двору, - цитирует пресс-служба УЕФА Коке. - Благодаря им у нас появились варианты в атаке и мы в целом стали играть разнообразнее. Любой, кто выходит на поле, может закрыть несколько позиций, и это дает нам преимущество.