"Когда меня не станет..." Перфоманс фанатов ЦСКА. Фото

Болельщики ЦСКА перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" устроили перфоманс на трибунах. Фанаты вывесили баннеры, перефразировав строчку из песни рэпера Басты "Сансара".
"Когда меня не станет - трибуна споет голосами моих детей и голосами их детей", - написано на баннерах.
Трансляция матча ЦСКА - "Базель"
Перфоманс армейских болельщиков! 🔴🔵 #ЦСКАБазель pic.twitter.com/rdePk8PfIS– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 октября 2017 г.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
какая-то бессмыслица, понятная наверное только реперам и им сочувствующим.
22:09