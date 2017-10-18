"Когда меня не станет..." Перфоманс фанатов ЦСКА. Фото

Болельщики ЦСКА перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" устроили перфоманс на трибунах. Фанаты вывесили баннеры, перефразировав строчку из песни рэпера Басты "Сансара".

"Когда меня не станет - трибуна споет голосами моих детей и голосами их детей", - написано на баннерах.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"