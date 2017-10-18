21:40 | Футбол — Лига чемпионов

"Когда меня не станет..." Перфоманс фанатов ЦСКА. Фото

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Болельщики ЦСКА перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" устроили перфоманс на трибунах. Фанаты вывесили баннеры, перефразировав строчку из песни рэпера Басты "Сансара".

"Когда меня не станет - трибуна споет голосами моих детей и голосами их детей", - написано на баннерах.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

какая-то бессмыслица, понятная наверное только реперам и им сочувствующим.

22:09