Клюйверт отдал дань Нури во время празднования гола

Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт во время празднования гола в ворота "Виктории" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов продемонстрировал футболку с фамилией Абделхака Нури. Ранее игроки вместе выступали за "Аякс".
Напомним, Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с "Вердером". В результате 21-летний игрок получил необратимые повреждения мозга.
Justin Kluivert a rendu hommage à Abdelhak Nouri après son but ! ❤️⚽️ pic.twitter.com/a1gD7rR9SB– BeFoot (@_BeFoot) 2 октября 2018 г.
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