Клюйверт отдал дань Нури во время празднования гола

Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт во время празднования гола в ворота "Виктории" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов продемонстрировал футболку с фамилией Абделхака Нури​. Ранее игроки вместе выступали за "Аякс".

Напомним, Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с "Вердером". В результате 21-летний игрок получил необратимые повреждения мозга.