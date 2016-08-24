21:52 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Клубы из России и Украины будут разведены при жеребьевке Лиги чемпионов

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Российские и украинские клубы будут разведены по разным группам при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Чемпион России ЦСКА находится в первой "корзине" так же, как и "Реал", "Барселона", "Лестер", "Бавария", "Ювентус", "ПСЖ" и "Бенфика". Киевское "Динамо" располагается в третьей "корзине". "Ростов" в том случае, если пройдет соперника по 4-му отборочному раунду турнира "Аякс", может стать вторым представителем России в групповом турнире главного клубного турнира Европы.

Жеребьевка пройдет в четверг в Монако, начало – в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3564453

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ВолжанинC

А может ЦСКА туда не с армией фанатов, а просто с армией туда съездить...))

08:17 25 августа

serenky25

Да и мы дома с удовольствием примем всех их "правых секторов". Уж примем так примем. В британском лучшем стиле.

00:30 25 августа

psv57

А зачем? ЦСКА с армией фанатов, с удовольствием в Киев сьездит

22:46 24 августа

shpasic

а в ЛЕ?

22:24 24 августа

Komendant1

С какой стати Динамо Киев в 3-ей корзине?

22:16 24 августа

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