Клубы из России и Украины будут разведены при жеребьевке Лиги чемпионов

Российские и украинские клубы будут разведены по разным группам при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Чемпион России ЦСКА находится в первой "корзине" так же, как и "Реал", "Барселона", "Лестер", "Бавария", "Ювентус", "ПСЖ" и "Бенфика". Киевское "Динамо" располагается в третьей "корзине". "Ростов" в том случае, если пройдет соперника по 4-му отборочному раунду турнира "Аякс", может стать вторым представителем России в групповом турнире главного клубного турнира Европы.
Жеребьевка пройдет в четверг в Монако, начало – в 19.00 по московскому времени.
ВолжанинC
А может ЦСКА туда не с армией фанатов, а просто с армией туда съездить...))
08:17 25 августа
serenky25
Да и мы дома с удовольствием примем всех их "правых секторов". Уж примем так примем. В британском лучшем стиле.
00:30 25 августа
psv57
А зачем? ЦСКА с армией фанатов, с удовольствием в Киев сьездит
22:46 24 августа
shpasic
а в ЛЕ?
22:24 24 августа
Komendant1
С какой стати Динамо Киев в 3-ей корзине?
22:16 24 августа