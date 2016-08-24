Клубы из России и Украины будут разведены при жеребьевке Лиги чемпионов

Российские и украинские клубы будут разведены по разным группам при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Чемпион России ЦСКА находится в первой "корзине" так же, как и "Реал", "Барселона", "Лестер", "Бавария", "Ювентус", "ПСЖ" и "Бенфика". Киевское "Динамо" располагается в третьей "корзине". "Ростов" в том случае, если пройдет соперника по 4-му отборочному раунду турнира "Аякс", может стать вторым представителем России в групповом турнире главного клубного турнира Европы.

Жеребьевка пройдет в четверг в Монако, начало – в 19.00 по московскому времени.