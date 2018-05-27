Клопп спел с фанатами "Ливерпуля" после поражения в финале Лиги чемпионов. Видео

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп встретился с болельщиками "красных" после поражения во вчерашнем финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Вместе с фанатами он исполнил песню, посвященную своей команде.

– Мы видели кубок, Мадрид забрал всю чертову удачу, – приводит фрагмент песни портал Goal.com. – Но мы продолжим быть крутой командой, которая вернет трофей в Ливерпуль.

Клопп возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. Финал Лиги чемпионов-2017/18 прошел в Киеве.

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