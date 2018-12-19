Клопп считает "Ювентус" фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не хотел бы играть на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". Он отметил, что считает туринский клуб фаворитом турнира.

- Я бы не хотел встречаться так рано с дортмунской "Боруссией", - приводит Football Italia слова Клоппа. - Если мы встретимся после раунда 1/8 финала, это хорошо для обоих клубов, и мы увидим, что произойдет. То же самое с "Ювентусом", потому что для меня они - фавориты турнира. Они такие опытные. Из-за их возрастной группы это выглядит как их последний шанс. В этом году будет очень трудно победить "Юве".

"Ливерпуль" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с "Баварией". Первый матч состоится в Англии 19 февраля, ответный - 13 марта в Германии.

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