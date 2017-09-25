Клопп помог переводчице произнести фамилию Промеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп помог переводчице на пресс-конференции в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". У переводчицы возникли проблемы при произнесении фамилии форварда красно-белых Квинси Промеса. Немецкий специалист написал фамилию на листочке и произнес ее по буквам.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.