Клопп - перед "Спартаком": "Ливерпуль" пропускает слишком много"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" раскритиковал игру в обороне своих подопечных. По словам немецкого наставника, ему больно осознавать, что в этом компоненте команда не так хороша.

– Очевидно, что мы пропускаем слишком много, – приводит слова Клоппа fourfourtwo.com. – Без сомнения, это так. Мне это тяжело осознавать, ведь, как правило, я очень хорош в построении обороны. Пока все работает не так хорошо. Однако, уверен, все будет нормально.

Главное в обороне – это тактическая дисциплина. Я не знаю все о футболе. Тем не менее, за два часа я могу написать книгу о том, как, где и почему нам нужно обороняться, и где каждый игрок должен при этом находиться. Где нужно выходить, где прессинговать… ну и так далее.

Пока каждый игрок не будет делать все это хорошо, нужно продолжать работать над этим. Как только все начнут делать то, что надо, гарантирую, мы будем это делать до конца жизни.

Я верю не только в нашу линию атаки, но и в команду в целом. Знаю, что нужен результат. Мне нравится эта команда. Даже если никому больше она не нравится, то мне нравится. Поэтому я хочу, чтобы она становилась лучше.

Напомним, матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.​