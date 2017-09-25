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20:25 | Футбол — Лига чемпионов

Клопп не собирается атаковать "Спартак" "пять в одного"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 2-го тура группового турнира против "Спартака" предположил, что в игре вряд ли повторится ситуации из встречи красно-белых с "Анжи" (2:2). Второй мяч махачкалинцы провели в контратаке "пять в одного".

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– Вы смотрели матч "Спартака" против "Анжи" в последнем туре? Видели второй гол, который пропустил ваш соперник? – вопрос Клоппу.

– Вы хотите узнать, какое мое мнение по этому голу? Я видел этот матч, проанализировал его для себя, но не могу комментировать действия другой команды. Скажу лишь, что с нами такое не повторится. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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