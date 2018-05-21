19:05 | Футбол — Лига чемпионов

Клопп нарисовал автопортрет. Видео

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии финала Лиги чемпионов против "Реала" нарисовал автопортрет. Видеоролик, на котором немецкий специалист демонстрирует свои художественные таланты, опубликован в Твиттере УЕФА.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Встреча состоится 26 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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баламошка

Талантливо)

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