Клопп нарисовал автопортрет. Видео

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии финала Лиги чемпионов против "Реала" нарисовал автопортрет. Видеоролик, на котором немецкий специалист демонстрирует свои художественные таланты, опубликован в Твиттере УЕФА.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Встреча состоится 26 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.
🎨 Юрген Клопп глазами Юргена Клоппа 😀#финалЛЧ pic.twitter.com/WM7U30VUJZ– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 мая 2018 г.
баламошка
Талантливо)
19:07