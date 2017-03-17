15:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Клементе Вильяверде: "Лестер" стоит опасаться"

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Генеральный менеджер "Атлетико" Клементе Вильяверде отметил, что "Лестер" – это та команда, которую стоит опасаться. Четвертьфинальные пары Лиги чемпионов определились по итогам жеребьевки, которая прошла сегодня в швейцарском Ньоне. "Атлетико" за выход в полуфинал поборется с "Лестером".

– Предыдущий раунд и групповой этап показали, что "Лестер" – это та команда, которую стоит опасаться, – цитирует Вильяверде официальный сайт УЕФА. – Они заслуженно вышли в 1/4 финала, а на предыдущей стадии одолели "Севилью". В этих матчах мы должны использовать все свои шансы.
 

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