03:55 | Футбол — Лига чемпионов

Клеман Лангле: "Посвятил гол в ворота "Спартака" своим родителям и братьям"


Защитник "Севильи" Клеман Лангле после победы над "Спартаком" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что посвятил гол в ворота соперника своим родственникам, которые находились на трибунах стадиона. Также футболист отметил, что его команда могли избежать нервной концовки, если бы забила третий мяч.

– Это мой первый гол в Лиге чемпионов, на трибунах находились мои родители, братья, – цитирует официальный сайт УЕФА Лангле. – Здорово, что у меня появилась возможность посвятить им гол в таком важном матче. Мы хорошо играли в первые 70 минут, выглядели действительно здорово, но не смогли убить интригу, когда был шанс сделать счет 3:0. "Спартак" смог отыграть один мяч, поэтому концовка прошла не так гладко.

Опрос

Выйдет ли "Спартак" в плей-офф Лиги чемпионов?
голосовать
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий