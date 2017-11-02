Клеман Лангле: "Посвятил гол в ворота "Спартака" своим родителям и братьям"

Защитник "Севильи" Клеман Лангле после победы над "Спартаком" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что посвятил гол в ворота соперника своим родственникам, которые находились на трибунах стадиона. Также футболист отметил, что его команда могли избежать нервной концовки, если бы забила третий мяч.

– Это мой первый гол в Лиге чемпионов, на трибунах находились мои родители, братья, – цитирует официальный сайт УЕФА Лангле. – Здорово, что у меня появилась возможность посвятить им гол в таком важном матче. Мы хорошо играли в первые 70 минут, выглядели действительно здорово, но не смогли убить интригу, когда был шанс сделать счет 3:0. "Спартак" смог отыграть один мяч, поэтому концовка прошла не так гладко.