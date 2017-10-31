Клеман Лангле: "Оплеуха в Москве сплотила "Севилью"

Защитник "Севильи" Клеман Лангле на пресс-конференции в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" выразил уверенность, что его команда сыграет против красно-белых лучше, чем в Москве. Он также добавил, что тогда для испанцев был черный день.

Напомним, встреча "Спартак" – "Севилья" закончилась со счетом 5:1.

– Матч в Москве стал для нас большим ударом. Не имеем права пропускать пять голов и так проигрывать, – сказал Лангле. – Теперь надо очень постараться, чтобы взять реванш. Мотивация будет высокой. Оплеуха в Москве всех нас сплотила, уверен, что сыграем по-другому.

– Вы и на этот раз считаете себя фаворитами?

– Играем дома, это – другое дело. Не буду оценивать шансы, скажу лишь, что надо действовать по-другому.

– От этого матча зависит ваша репутация в Европе?

– У "Севильи" достаточно хороший имидж в Европе. Просто тогда в Москве был черный день. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" – перед "Севильей", ЦСКА – перед "Базелем". LIVE!