Клаудио Раньери: "Ничья с "Копенгагеном" – приемлемый результат"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Копенгагеном" (0:0) подчеркнул, что остался доволен ничейный результатом. Он отметил игру вратаря своей команды Каспера Шмейхеля.

– Я счастлив, – приводит BBC слова Раньери. – Первые 20 минут были не лучшими, но во втором тайме команда играла хорошо. Шмейхель – отличный вратарь. Мы очень рады. В целом я ожидал такого матча. Хотелось больше контратаковать. У нас были моменты для гола, но и ничья приемлемый результат. Это наша первая Лиги чемпионов, поэтому необходимо быть особенно внимательными.