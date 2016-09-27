Клаудио Раньери: "Лестер" надеется выиграть у "Порту"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери надеется на победу в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Порту". Также он уверен, что форвард Ислам Слимани, выступавший ранее за "Спортинг", может отметиться голом, так как хорошо знаком с соперником.

– Это фантастика для наших поклонников, – цитирует пресс-служба УЕФА Раньери. – Многие из них ездили в Брюгге, чтобы услышать гимн Лиги чемпионов. Завтра будет еще один шанс сделать это. Впереди фантастическое продолжение сказки, и мы надеемся показать хороший футбол и победить.

Ислам Слимани забивал много "Порту", когда выступал за "Спортинг", и я уверен, что завтра он будет представлять угрозу у ворот соперника. Мы уважаем "Порту", который является более опытная командой в Европе. Они играли много матчей Лиги чемпионов.