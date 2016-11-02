Клаудио Раньери: "Лестер" может открыть новую страницу в своей истории"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Копенгагена" отметил, что его команда может добиться нового достижения в истории клуба. Если "лисы" сегодня обыграют чемпиона Дании, то гарантируют для себя выход в 1/8 финала.

- Мы знаем, что "Копенгаген" - сильный соперник, - приводит пресс-служба "Лестера" слова Раньери. - Они проиграли только один матч в сезоне. Так что нам предстоит сложный поединок. Я понимаю, что каждый хочет выиграть в Дании, но для меня важнее осознавать, что все остается в наших руках. Мы можем открыть новую страницу в нашей истории, но, возможно, это не произойдет в среду.