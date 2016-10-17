Клаудио Раньери: "Игроки "Лестера" живые люди, а не машины"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Копенгагена" отметил, что его подопечные способны победить за счет командного духа, за счет которого клуб стал чемпионом Англии.

– В прошлом сезоне мои игроки сделали самую сумасшедшую вещь, продемонстрировав командный дух, – это было потрясающе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Раньери. – Надеюсь, парни покажут такую же силу и любовь к футболу. Теперь я хочу большего.

Абсолютно нормально, когда команда иногда проигрывает, впервые выступая в еврокубках. Футболисты "Лестера" живые люди, а не машины. Нужно продемонстрировать хорошую игру, чтобы набрать очки.