Клаудио Раньери: "9 очков в трех матчах не гарантируют "Лестеру" выход в плей-офф, но это отличный результат"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Копенгагеном" (1:0) выразил удовлетворение результатом встречи и игрой команды. Он отметил, что в этом турнире его подопечные действуют внимательнее, чем в играх чемпионата Англии.

– В чемпионате у нас не получается играть так же внимательно, как в Лиге чемпионов, – приводит Tmw слова Раньери. – Но это нормально для команды, которая выступает в самом престижном клубном турнире впервые. Девять очков в трех матчах не гарантируют нам выход в плей-офф, но это отличный результат. Для нас главное не останавливаться.