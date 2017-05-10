Клаудио Маркизио: "С нетерпением ждем финала"

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио поле ответного матча 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Монако" (2:1) подчеркнул: он не видит ничего страшного в том, что соперник забил гол. "СЭ" вел текстовую трансляцию поединка. В финале туринцы встретятся с победителем пары "Реал" – "Атлетико".

– У нас было много моментов, поэтому нормально, что соперник тоже что-то создал, – приводит Tmw слова Маркизио. – Мы с нетерпением ждем финала. В прошлом сезоне нас выбила "Бавария". Возможно, это было незаслуженно, но мы растем благодаря таким играм.