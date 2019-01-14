Клаудио Маркизио: "Надеюсь, "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио, ранее выступавший за "Ювентус", заявил, что надеется на то, что "бьянконери" выиграют Лигу чемпионов в этом сезоне. Итальянец заявил, что игроки туринского клуба заслуживают подобного результата.

- Я надеюсь, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в этом году, - приводит слова Маркизио Sky Sport Italia. - Это событие станет завершением определенного цикла для всех игроков, а также символом той работы, которую выполняет каждый сотрудник клуба.

Думаю, игроки "Ювентуса" заслуживают победы в Лиге чемпионов. Это будет очень сложно, но футболисты знают, что в этом году у них больше шансов, чем в прошлом сезоне.

"Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с "Атлетико".

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