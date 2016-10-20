11:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Клаудио Браво: "К сожалению, я повлиял на счет в матче с "Барселоной"

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Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво, получивший красную карточку в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:4), уверен, что его удаление повлияло на окончательный счет. По его словам, "горожане" в первом тайме продемонстрировали достойную игру.

- Мое удаление повлияло на ход матча, - приводит ESPN слова Браво. - "Манчестер Сити" играл хорошо, создавал моменты, но все закончилось так, как закончилось. К сожалению, я стал игроком, который повлиял на результат встречи. Но сейчас нам нужно вернуться к работе и думать о следущих матчах. Непросто играть против "Барселоны", но у нас это получалось, особенно в первом тайме.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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