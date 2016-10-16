Клаудио Браво: "Барселона" хочет победить "Манчестер Сити" любой ценой"

Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво в преддверии выездного матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны" обратился со словами напутствия к своему коллеге по амплуа из каталонского клуба Марку-Андре тер Штегену. По словам Браво, Марк должен быть спокойным и верить в то, что он делает.

– Игра в воротах – это нечто особенное, – цитирует goal.com Браво. – Мы всегда слышим много критики, претензий со стороны болельщиков и еще множество негативных вещей, которые могут деморализовать любого человека. Марк должен быть спокойным и верить в свою работу, он играет за "Барселоне" именно по этой причине, эти качества там очень важны.

Гокиперов всегда будут критиковать, мы прекрасно понимаем, какое значение имеем для своих команд. Тер Штеген достаточно силен, уверен, он справится с давлением. "Барселона" хочет победить любой ценой. Они будут играть на своем поле, но мы должны продемонстрировать качественный скоростной футбол.