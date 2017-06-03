Кларенс Зеедорф: "Не жду фейерверка от финала Лиги чемпионов"

Бывший полузащитник "Реала" Кларенс Зеедорф отметил, что не ждет града голов в финале Лиги чемпионов между мадридским клубом и "Ювентусом". Он добавил, что это будет трудный тактический матч.

Зеедорф является четырехкратным победителем турнира. Он единственный игрок, который выигрывал его с тремя разными командами – "Аяксом", "Реалом" и "Миланом".

– Не жду какого-то фейерверка. Это финал, и обе команды знают, что в таких матчах все может решить один момент, – цитирует официальный сайт УЕФА Зеедорфа. - Никто не захочет рисковать. Думаю, это будет тактический матч, трудный, но града голов не жду. Возможно, все решит один мяч. Обе команды способны лишить друг друга свободного пространства и возможности контратаковать, а также могут воспользоваться тем самым единственным моментом, который все и решит.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.