Кирилл Набабкин: "Хотели забить быстрый гол"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал победу армейского клуба над "Реалом" (1:0) в матче Лиги чемпионов.

– Эмоции еще остались?

– Все очень рады, на своем поле все-таки обыграли такую большую команду, как "Реал".

– Когда на второй минуте забили, план на игру не сломался?

– Нет, все по плану было. Хотели быстро забить гол. А если серьезно, хорошо, что забили. Конечно, большую часть матча все же оборонялись. Но это "Реал". Было тяжело, но с такой командой многие играют от обороны.

– Как вам удалось не только обороняться в своей штрафной, но и совершать подходы к чужим воротам?

– Да, совершали подходы. Они и атакуют хорошо, и обороняются. У нас были моменты еще забить.

– С выходом Модрича игра усилилась у "Реала"?

– Думаю, да. (Александр Рогулев)​