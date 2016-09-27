Кириченко будет руководить "Ростовом" в матче с ПСВ

Помощник главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко будет руководить клубом в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Главный тренер команды Иван Данильянц не сможет присутствовать на игре по состоянию здоровья. Игра состоится завтра в Ростове-на-Дону, начало - в 21.45 по московскому времени.

Данильянц был утвержден главным тренером "Ростова" 9 сентября. Кириченко после отставки Курбана Бердыева был исполняющим обязанности наставника команды, под его руководством "Ростов" вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, обыграв в квалификации "Аякс".