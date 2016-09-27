14:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кириченко будет руководить "Ростовом" в матче с ПСВ

0
0
0
1

Помощник главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко будет руководить клубом в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Главный тренер команды Иван Данильянц не сможет присутствовать на игре по состоянию здоровья. Игра состоится завтра в Ростове-на-Дону, начало - в 21.45 по московскому времени.

Данильянц был утвержден главным тренером "Ростова" 9 сентября. Кириченко после отставки Курбана Бердыева был исполняющим обязанности наставника команды, под его руководством "Ростов" вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, обыграв в квалификации "Аякс".

Опрос

Сколько очков возьмут ЦСКА и "Ростов" в матчах 2-го тура Лиги чемпионов?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3657228

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

zik

Загадка: Сколько человек должны заболеть, чтобы командой в матче руководил Бердыев?

15:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ