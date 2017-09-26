Кингсли Коман: "Мечтал играть на "Парк де Пренс" еще будучи ребенком"

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ" назвал соперника командой без слабых сторон. Отметим, что хавбек занимался в школе парижан. За основную команду французского клуба он четыре матча, включая одну игру на домашней арене команды "Парк де Пренс".

- Играть на "Парк де Пренс" я мечтал еще будучи ребенком, - цитирует официальный сайт "Баварии" Комана. - Сейчас я вдвойне рад вернуться туда вместе с "Баварией".

"ПСЖ" - команда без слабых сторон. Главным козырем соперника является атака. Мы должны быть предельно сосредоточены, должны обороняться всем коллективом, чтобы остановить их.

Напомним, матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится 27 сентября. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.