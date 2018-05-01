Киммих - лучший немецкий бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2017/18

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих, забив в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:1 - к 30-й минуте), довел число мячей в этом розыгрыше турнира до четырех. Таким образом, игрок обороны мюнхенцев вышел на первое место в списке лучших немецких бомбардиров главного еврокубка в сезоне-2017/18.

Ранее Киммих отметился голами в играх группового турнира против "Андерлехта" и "Селтика", а также в первом полуфинале против "Реала". Таким образом, защитник опередил форварда "Лейпцига" Тимо Вернера (3).