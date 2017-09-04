Ким Чельстрем: "Спартак" сможет многого добиться в Европе, если покажет такой же футбол, как в прошлом году"

Бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем пожелал удачи красно-белым в преддверии матчей в Лиге чемпионов. По словам хавбека, спартаковцы смогут добиться хороших результатов, если покажут такой же футбол, как в минувшем сезоне.

– Искренне рад, что "Спартаку" удалось выиграть чемпионат России, причем сделать это очень уверенно. Не сомневаюсь, что если в Европе команда покажет такой же футбол, какой демонстрировала в прошлом сезоне, то сумеет многого добиться, – приводит пресс-служба красно-белых слова Чельстрема. – Друзья, Лига чемпионов – самый значительный из всех клубных турниров. Получайте удовольствие от каждой проведенной минуты на поле. Желаю удачи в Лиге чемпионов!