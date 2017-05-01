Кильян Мбаппе: "Ювентус" силен, но у нас тоже классная команда"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов с "Ювентусом" отметил силу соперника. По его словам, он будет рад сыграть против вратаря Джанлуиджи Буффона.

- "Ювентус" - великий клуб, все знают его историю и великих футболистов, которые там играли и играют сейчас, - цитирует Мбаппе официальный сайт УЕФА. - Это великолепная команда, выбившая "Барселону", которая также считалась одним из фаворитов. "Юве" продемонстрировал, что обладает всем необходимым, чтобы выиграть турнир. Но у нас тоже классная команда, и мы сделаем все для выхода в финал.

Буффон? Это вратарь, прочно занявший место в истории, один из лучших в мире. Я рад, что у меня будет возможность сыграть против него. Ради этого ты и работаешь - чтобы играть против футболистов подобного уровня. В таких ситуациях выкладываешься полностью, чтобы победить.

Первый матч между "Монако" и "Ювентусом" состоится в среду, 3 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.